Hatalmas ütközés volt

23 perce

Életveszélyben a motoros – megszólalt a bonyhádi baleset érintettje

Címkék#motoros#elsőbbségadás#balesetek#súlyos sérülés

Vasárnap súlyos baleset történt Bonyhádon, amikor egy autós és egy motoros ütközött össze. A baleset következtében a motort vezető mágocsi férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, a rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást. Így történt a bonyhádi baleset az egyik érintett szerint.

Teol.hu

A rendőrségi tájékoztatás szerint a bonyhádi baleset előtt a gépkocsivezető egy áruház parkolójába akart balra bekanyarodni, ám nem adott elsőbbséget a szemből érkező, egyenesen továbbhaladni szándékozó motorosnak. Az ütközés ereje következtében a motoros súlyosan megsérült, kórházba szállították.

Mást állít a bonyhádi baleset érinttje, mint ami a helyszínelés során kiderült
Mást állít a bonyhádi baleset érintettje, mint ami a helyszínelés során kiderült
Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Így látta az autós a bonyhádi balesetet

Portálunknak sikerült megszólaltatni az autó sofőrjét, aki elmondása szerint a kanyarodási manővert szabályosan akarta megkezdeni: a terelővonalhoz húzódott, lassított, majd megállt. Úgy vélte, a motoros nagy sebességgel érkezett, és fékezés nélkül csapódott a járművének elejébe. A férfi azt mondta, az ütközés olyan hirtelen történt, hogy reagálni sem volt lehetősége. A sofőr hozzátette: számára szokatlan volt, hogy a motoros az úttest közepén haladt.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság eddigi vizsgálatai szerint viszont az autót vezető férfi hibázott. Amint írták: „a kocsi sofőrje az egyik áruház parkolójába akarta balra kanyarodni. A jármű vezetője azonban nem adott elsőbbséget a vele szemben, egyenesen tovább haladni szándékozó motorosnak, megkezdte a kanyarodási manővert, a két jármű pedig összeütközött.“

Az életveszélyesen megsérült férfi családja is megszólalt. A motoros felesége arról beszélt, hogy a férje egy súlyosan beteg rokonhoz indult Bátaszékre, amikor a baleset történt. Az asszony elmondása szerint kezdetben nem tudta, mennyire súlyosak a sérülések, később azonban a rendőrség közölte: életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóság vizsgálja a pontos körülményeket és a felelősség kérdését.

 

