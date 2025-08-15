augusztus 15., péntek

Egy éve történt

2 órája

Szabolcsnak esélye sem volt – brutális balesetben halt meg (videóval)

Teol.hu

Egy éve, 2024. augusztus 13-án rázta meg Tolnát a hír: a Béri Balogh Ádám utcában késő este halálos baleset történt, amelyben egy mindössze 21 éves fiatalember, Szabolcs vesztette életét.

Fotó: Police.hu

A rendőrségi közlemény szerint a medinai fiatal autója tisztázatlan okból letért az útról, előbb több kukának ütközött, majd az árokba hajtott. Ott egy betonpillér megdobta a járművet, ami így a tetejével nekicsapódott egy villanyoszlopnak. A becsapódás ereje olyan hatalmas volt, hogy a fiatal sofőr a helyszínen életét vesztette, hiába küzdöttek érte hosszú perceken át a mentők.

A baleset helyszínén már másnap mécsesek, gyertyák és virágok emlékeztetnek Szabolcsra. A környékbeliek szerint a tragédia óta a településrész csendesebb lett, de a fájdalom nem múlt el.

A rendőrség munkatársai nem győzik hangsúlyozni,  hogy mindenki nagyon figyeljen, ha autóba ül.


 

 

