Házaló mesterek, tűzifa-trükkösök, késélező szélhámosok – igazából pofátlan csalók

A csalók jelentős része ma már az online térben károsítja meg a jóhiszemű sértetteket, ugyanakkor – bár már kisebb arányban – még mindig jelen vannak a házalók is. És sajnos még mindig vannak, akik bedőlnek a meséiknek.

A házaló csalók egyik módszere, hogy kevesebb tűzifát szállítanak le annál, mint amennyiről szó volt

Forrás: MW/illusztráció

Sokszor valamilyen szolgáltatással házalnak a csalók

Az egyik tipikus eset a szolgáltatással történő házalás, például a késélezés, a csatornajavítás. Ilyenkor a csaló először egy rendkívül vonzó árat közöl a sértettel, majd mikor a fizetésre kerül a sor, akkor azt állítja, hogy az áldozat valamit „félreértett”, és ekkor már egy gátlástalanul magas összeget követel tőle. Van, hogy a fizetésnél csapják be a „vásárlójukat”. Ennek egyik módja, hogy az általa átadott tízezer forintost kicserélve azt állítják, hogy csak egy ezres volt, így további kilencezer forintot követelnek alaptalanul. A termékkel házalás klasszikus esete a tűzifa eladás. Ezekben az esetekben a leszállított áru mennyiségével trükköznek, lényegesen kevesebbet rakodnak le a sértett udvarán, mint amekkorát felszámítanak neki.

Őrizzék meg gyanújukat, éberségüket!

Az áldozattá válás elkerülése érdekében a rendőrség azt kéri a lakosságtól, hogy őrizzék meg gyanújukat és éberségüket a rámenős, munkájukat erőszakosan eladni kívánó mesterekkel szemben. Azt javasolják, hogy otthonfelújítás során még a munkálatok, javítások elvégzése előtt kérjen árajánlatot több helyről. Ezzel elkerülhetőek a későbbi nézeteltérések és az, hogy az adott munkálat, javítás valós, „piaci” áránál jóval többet fizessen.

Nem elég a Facebook-on posztolni a gyanús esetekről

A legfontosabb, hogy ne végeztessen ház körüli munkát idegenekkel, gyanús személyekkel. Ne vásároljon házaló árusoktól (szőnyeg, arany, egészségügyi termék stb.) még akkor se, ha igen jó az ajánlat. Ha bármilyen gyanús dolgot észlel, (házalók, feltűnően nézelődő és kérdezgető ismeretlen személyek), jelentse a rendőrségnek vagy hívja a 112-es segélyhívót! Nem elég csak a Facebook-on közzétenni a látottakat.