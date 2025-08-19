augusztus 19., kedd

Égő hordó, lángoló tarló, elakadt teherautó – mozgalmas napja volt a tűzoltóinknak

Három tűzeset és két műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak augusztus tizennyolcadikán, hétfőn.

Teol.hu

Mágocson hulladék égett egy fémhordóban, a szomszédos vármegyébe, Vajta külterületére segítségnyújtásra riasztották a szekszárdi hivatásos tűzoltókat, míg Kisvejke külterületén szintén szabadtéri tűzesetnél avatkoztak be a vármegyei tűzoltórajok. Kurdon, a Kálvária utcánál egy zöldséget szállító kisteherautó egyik kereke az árokba csúszott, az elakadt járművet a kurdi önkéntes tűzoltók láncok és drótkötél segítségével mentették ki. 

Háromezer négyzetméternyi területen tarló és bozótos égett hétfő délután Kisvejke külterületén, egy tanya jellegű épület közelében. A tűzeset helyszínére a bonyhádi és a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár, puttonyfecskendő és kéziszerszámok segítésével oltották el a keletkezett lángokat. 

Hulladék égett egy nagy méretű fémhordóban hétfő este Mágocson, a Dombóvári úton. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugár segítségével oltották el tüzet.

 

