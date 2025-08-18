augusztus 18., hétfő

Baleset

2 órája

Életveszélyben a motoros – egy kanyarodó autó sodorta el

Címkék#motoros#balesetek#életveszélyes sérülés

Teol.hu
Életveszélyben a motoros – egy kanyarodó autó sodorta el

Fotó: TMRFK

Egy motoros súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, mert egy autós nem adott neki elsőbbséget Bonyhádon. A kocsi sofőrje az egyik áruház parkolójába akarta balra kanyarodni. A jármű vezetője azonban nem adott elsőbbséget a vele szemben, egyenesen tovább haladni szándékozó motorosnak, megkezdte a kanyarodási manővert, a két jármű pedig összeütközött. 

A balesetben a motort vezető mágocsi férfit súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Az ügyben a Bonyhádi Rendőrkapitányságon büntetőeljárást indítanak közúti baleset gondatlan okozása miatt – írta közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

 

