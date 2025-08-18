17 perce
Elképesztő lopást rögzített egy szekszárdi dohánybolt kamerája
Szokatlan és felháborító eset vert nagy visszhangot a közösségi médiában: a „Szekszárdon hallottam” nevű Facebook-csoportban jelent meg egy fotó és bejegyzés, amely szerint egy nő egy nagy kiszerelésű dohányt tulajdonított el egy helyi dohányboltból.
A biztonsági kamera által rögzített felvétel alapján a nő egyszerűen a kezébe vette az árut, majd fizetés nélkül távozott. Az üzlet vezetője a poszt alatt úgy fogalmazott: a termék ellenértéke nem került a kasszába, a vásárlót pedig többé nem kívánják látni az üzletben.
A történet hamar heves reakciókat váltott ki, a kommentelők közül többen azt állították, felismerték az elkövetőt.
A lopás ügyében egyelőre nem tudni, indul-e hivatalos eljárás.