Elképesztő lopást rögzített egy szekszárdi dohánybolt kamerája

Szokatlan és felháborító eset vert nagy visszhangot a közösségi médiában: a „Szekszárdon hallottam” nevű Facebook-csoportban jelent meg egy fotó és bejegyzés, amely szerint egy nő egy nagy kiszerelésű dohányt tulajdonított el egy helyi dohányboltból.

A lopást képkockáról képkockára rögzítette a kamera. A fotó illusztráció

Forrás: MW archívum

A biztonsági kamera által rögzített felvétel alapján a nő egyszerűen a kezébe vette az árut, majd fizetés nélkül távozott. Az üzlet vezetője a poszt alatt úgy fogalmazott: a termék ellenértéke nem került a kasszába, a vásárlót pedig többé nem kívánják látni az üzletben.

A történet hamar heves reakciókat váltott ki, a kommentelők közül többen azt állították, felismerték az elkövetőt.

Jól látható az ellopott dohány a nő kezében

Forrás: Facebook/Szekszárdon hallottam

A lopás ügyében egyelőre nem tudni, indul-e hivatalos eljárás.