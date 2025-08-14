augusztus 14., csütörtök

Halálos baleset

1 órája

Banális hiba vezethetett a korábbi paksi focista halálához

Címkék#baleset#tragédia#halálos baleset#gyász

Teol.hu
Banális hiba vezethetett a korábbi paksi focista halálához

Kép: TV2 Tények

Halálos baleset történt augusztus 13-án a hajnali órában Előszálláson, amelyet a feol.hu cikke szerint egy tankolás közben elguruló kisteherautó okozott. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portál érdeklődésére azt közölte, hogy 

egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta.

Az előszállási baleset áldozata feltételezhetően Varga Zsombor, a Paksi FC korábbi labdarúgója lehet. A 22 esztendős sportember 2021-ben igazolt az atomvárosiakhoz, akiknek szerelését tizenhárom harmadosztályú bajnokin ölthette magára.

 

