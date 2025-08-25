Eltűnt egy 14 éves lány, a dombóvári rendőrség keresi

A Dombóvári Rendőrkapitányságon a 17030-157/202/2025. kör. számon körözési eljárást folytatnak Pápai Réka Elvira eltűnése kapcsán.

A 14 éves lány, aki a kapospulai gyermekotthon lakója, 2025. július 25-én reggel engedély nélkül távozott a kaposvári befogadóotthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Forrás: police.hu

Pápai Réka Elvira körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hosszú hajú, barna szemű. Eltűnéskori ruházata nem ismert.

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.