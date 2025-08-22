1 órája
Eltűnt egy 15 éves lány Szekszárdról, a rendőrség keresi
A dombóvári rendőrök a lakosság segítségét kérik.
Az 15 éves lány a kapospulai gyermekotthon lakója, július 27-én a szekszárdi befogadóotthonból engedély nélkül távozott. Tartózkodási helye azóta nem ismert, életjelet nem ad magáról. Kovács Tifani vékony testalkatú, barna hosszú hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.
A Dombóvári Rendőrkapitányságon a 17030-157/205/2025. körözési számon eljárást folytatnak Kovács Tifani eltűnése kapcsán.
A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.