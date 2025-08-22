augusztus 22., péntek

Látta valahol?

1 órája

Eltűnt egy 15 éves lány Szekszárdról, a rendőrség keresi

A dombóvári rendőrök a lakosság segítségét kérik.

Teol.hu

Az 15 éves lány a kapospulai gyermekotthon lakója, július 27-én a szekszárdi befogadóotthonból engedély nélkül távozott. Tartózkodási helye azóta nem ismert, életjelet nem ad magáról. Kovács Tifani vékony testalkatú, barna hosszú hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

Kovács Tifani vékony testalkatú, barna hosszú hajú, barna szemű (Fotó: police.hu)

A Dombóvári Rendőrkapitányságon a 17030-157/205/2025. körözési számon eljárást folytatnak Kovács Tifani eltűnése kapcsán.

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 


 

 

