Erdő aljnövényzete ég Szekszárdnál

Kigyulladt egy erdő aljnövényzete Szekszárd külterületén, a Sauli tetőn. Nagy kiterjedésű és nehezen megközelíthető területen ég a tűz, amelyhez a szekszárdi, a bonyhádi, a paksi és a véméndi hivatásos, valamint a bátaszéki önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek oltják a lángokat.