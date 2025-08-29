Riasztás
50 perce
Erdő aljnövényzete ég Szekszárdnál
Nagy területet érintenek a lángok, amelyeket oltanak a tűzoltók – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Képünk illusztráció. Archív fotó: Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Kigyulladt egy erdő aljnövényzete Szekszárd külterületén, a Sauli tetőn. Nagy kiterjedésű és nehezen megközelíthető területen ég a tűz, amelyhez a szekszárdi, a bonyhádi, a paksi és a véméndi hivatásos, valamint a bátaszéki önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek oltják a lángokat.
