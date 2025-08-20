Ez borzalmas: eltűnt egy kéthetes csecsemő Nagydorogon – körözi a rendőrség

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy mindössze két hetes kisfiú eltűnése ügyében. A police.hu-n elérhető körözési lista szerint Baráth Zalán Attila, 2025. augusztus 6-án született Szekszárdon, 2025. augusztus 20-án tűnt el Nagydorogon.

A két hetes csecsemőt már a rendőrség is keresi. A fotó illusztráció

A körözést a Paksi Rendőrkapitányság rendelte el. A hatóság arra kér mindenkit, aki információval rendelkezik a csecsemő tartózkodási helyéről, hogy hívja a 36-75/510-640-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.