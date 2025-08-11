augusztus 11., hétfő

Baleset

3 órája

Fák közé csapódott a vétlen autós a 6-os úton

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#balesetek#közlekedés

Teol.hu

Sérüléssel végződött egy baleset vasárnap a 6-os főút szekszárdi szakaszán. Egy autós Szekszárd felől közlekedett a négysávos út belső forgalmi sávjában, amikor át akart sorolni a külső sávba. Az autó vezetője azonban figyelmetlensége miatt érintőlegesen nekiütközött a külső sávban haladó kocsinak. 

Fotó: Police.hu

A vétlen autós jobbra kormányozta járművét, de elveszítette uralmát a kocsi felett. Letért az útról, ahol a bokros, fás területre sodródott. Végül egy fának ütközött. A balesetben a vétlen autós könnyebben sérült meg – tudatta a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

