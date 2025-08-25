Riasztás
1 órája
Fakitermelésből származó ágak miatt lobbant fel a tűz Bátánál
Forrás: MW/illusztráció (archív fotó)
Péntek délután fakitermelésből származó ágak égtek Báta külterületén. Az erős szél miatt a tűz mintegy két hektárnyi területen lángra lobbantotta az aljnövényzetet.
A tűzesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes, tovább a mohácsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugár, kéziszerszámok, puttonyfecskendő és a vízszállító avaroltójának segítségével fékezték meg a terjedő lángokat – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre