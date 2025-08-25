Fakitermelésből származó ágak miatt lobbant fel a tűz Bátánál

Péntek délután fakitermelésből származó ágak égtek Báta külterületén. Az erős szél miatt a tűz mintegy két hektárnyi területen lángra lobbantotta az aljnövényzetet.

Forrás: Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság

A tűzesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes, tovább a mohácsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugár, kéziszerszámok, puttonyfecskendő és a vízszállító avaroltójának segítségével fékezték meg a terjedő lángokat – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.