Felakasztotta magát, mert elhagyta a felesége

Előkerültek az éles kések

Szurkálás Dunaföldváron. Az iparossegédek vették elő a fényes bicskát, hogy társ a társa vérében pirosra fesse azt. Révész János asztalos, Révész Lajos késes segéd és Révész József késes segéd dunaföldvári lakosok Bakró Nagy József késes segédet szurkálták össze. A szerencsétlen ember fején kapott három súlyosabb sebet s vértől borítva esett a földre. Életben létéhez az orvosok reményt fűznek. (Közérdek, 1905. augusztus 5.)

Rakonczátlan ifjú. Mindenki ismeri már Decsen ifj. Dani Jánost, aki rakonczátlan s összeférhetetlen természetével sok galibát okozott már eddig is. Múlt vasárnap azonban gaztetteit be is koronázta. Az eset úgy történt, hogy Bona János Paprika nevű társával nyugodtan ballagott hazafelé. Útközben találkoztak ifj. Dani Jánossal, aki Paprikát Bonától elhívta. Midőn Bona egyedül maradt, ifj. Dani János kődarabokkal, megszáradt göröngyökkel elkezdte dobálni a mit sem sejtő Bona Jánost s midőn már az több sebből vérzett, késével össze-vissza szurkálta, úgy hogy életben maradásához kevés a remény. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. augusztus 4.)