Baleset

18 perce

Felborult egy autó, egy ember beszorult a járműbe

Címkék#balesetek#katasztrófavédelem#beszorult

A 6534-es út 4-5-ös kilométere között történt a baleset – írja a katasztrófavédelem.

Teol.hu
Felborult egy autó, egy ember beszorult a járműbe

Egy ember beszorult a felborult járműbe Nagymányok és Bonyhád között (illusztrációs kép)

Forrás: Shutterstock

Lesodródott az úttestről és egy szőlőskertbe csapódva, a tetejére borulva állt meg egy autó a Nagymányok és Bonyhád közötti úton. A 6534-es úton történt balesetnél egy ember beszorult a járműbe, őt a bonyhádi hivatásos tűzoltók a rendőrök segítségével emelték ki az autóból. A helyszínre mentő is érkezett.


 

