Katasztrófavédelem

2 órája

Fenyőerdő égett Bajánál: még Szekszárdról is riasztottak tűzoltókat

Címkék#tűzoltók#tűz#katasztrófavédelem

Szabadtéri tüzekhez vonultak hétfőn a Tolna vármegyei tűzoltók.

Egy esetben a szomszédos vármegyébe, Bajára riasztották a szekszárdi és a bonyhádi hivatásos tűzoltókat segítségnyújtásra, Tolnán zöldhulladék égett, Dunaföldváron pedig egy hűtőházat veszélyeztetett a meggyulladt aljnövényzet – közölte katasztrófavédelem.

Fotó: Bácsalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Lángra kapott és több hektáron égett egy fenyőerdő Baja külterületén, az Aligvárdi utca közelében. Egy fenyőerdő gyulladt ki, és helyenként a fák koronája is égett. A lángok mintegy öt hektárra terjedtek ki, és egy hektáron szőlőültetvényben is kárt tettek, a közeli, lábon álló kukoricára azonban nem terjedtek át. A tüzet a bajai, a nagybaracskai, a szekszárdi, a kalocsai, a véméndi és a kiskunhalasi hivatásos, valamint a bácsalmási önkéntes tűzoltók fékezték meg.

Kis területen kerti hulladék égett kedd délben Tolnán, egy Fürdőház utcai ingatlan udvarában. A tűzeset helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.

Az igazgatóság felhívta a figyelmet, hogy Tolna vármegyében idén már 147 alkalommal vonultak a tűzoltók szabadtéri tüzekhez, amelyeknél több, mint 242 hektárnyi terület égett le. Összesen 388 készenléti járműre volt szükség a tüzek megfékezéséhez. Mivel a hőségben kiszárad a növényzet, a legkisebb szikra vagy hőforrás is képes nagy tüzet okozni a szabadban, ezért tűzvédelmi szempontból sehol nem tanácsos ilyenkor tüzet gyújtani.

 

