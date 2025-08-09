Forgalomkorlátozás az M6 autópálya Budapest felé vezető oldalán

Baleset történt 2025. augusztus 9-én 05 óra 18 perc körül a M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 120-as kilométerszelvényben. Egy autós eddig tisztázatlan okból a szalagkorlátnak hajtott, majd a vízelvezető árokba csapódott. A balesetben az autót vezető nő súlyosan megsérült, a mentők kórházba szállították. A helyszínelés és műszaki mentés ideje alatt - forgalomlassítás mellett - az előzősávon halad a forgalom.

Frissítés – 09:44

Befejeződött a helyszínelés és a műszaki mentés a Dunaszentgyörgyi pihenőnél. Teljes szélességében járható az út Budapest irányába. A korlátozás 9 óra 40 perckor megszűnt, ismét zavartalan a forgalom.