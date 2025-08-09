augusztus 9., szombat

Emőd névnap

18°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

57 perce

Forgalomkorlátozás az M6 autópálya Budapest felé vezető oldalán

Címkék#balesetek#forgalom#M6

Baleset történt a Dunaszentgyörgyi pihenőnél, a forgalom az előzősávon halad – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Teol.hu
Forgalomkorlátozás az M6 autópálya Budapest felé vezető oldalán

Forrás: MW

Baleset történt 2025. augusztus 9-én 05 óra 18 perc körül a M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 120-as kilométerszelvényben. A helyszínelés és műszaki mentés ideje alatt - forgalomlassítás mellett - az előzősávon halad a forgalom.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu