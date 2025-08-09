Közlekedés
Forgalomkorlátozás az M6 autópálya Budapest felé vezető oldalán
Baleset történt a Dunaszentgyörgyi pihenőnél, a forgalom az előzősávon halad – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Baleset történt 2025. augusztus 9-én 05 óra 18 perc körül a M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 120-as kilométerszelvényben. A helyszínelés és műszaki mentés ideje alatt - forgalomlassítás mellett - az előzősávon halad a forgalom.
