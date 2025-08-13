Frontális karambol a 6-os úton: teherautó és furgon ütközött

Összeütközött egy furgon és egy teherautó szerda délelőtt a 6-os számú főút 147-es kilométerszelvényénél, Sötétvölgynél – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Mint azt részletezte, egy külföldi rendszámú furgon vezetője feltehetőleg elaludt vezetés közben, majd áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött a szemből érkező teherautóval. A balesetben az elsődleges információk szerint egy ember könnyű sérülést szenvedett.