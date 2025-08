Füst, hab és poroltó: rendhagyó tűzvédelmi bemutató a barkácsáruháznál

Augusztus elején rendhagyó módon találkozhattak a lakosok Tolna vármegye tűzoltóival: a szekszárdi barkácsáruház születésnapi rendezvényén, annak parkolójában állították fel sátraikat a Tolna Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság tagjai, adta hírül a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A program célja az volt, hogy minden korosztály számára közelebb hozza a tűzvédelem alapjait, bemutassa a megelőzés fontosságát, valamint lehetőséget nyújtson a szakemberekkel való személyes találkozásra.

A rendezvényen a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkatársai is részt vettek, akik készséggel válaszoltak a látogatók kérdéseire. A standnál nemcsak szóróanyagokat, hanem különféle oktatási és interaktív eszközöket is kipróbálhattak az érdeklődők: az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenki találhatott számára hasznos és érdekes programot.

A legkisebbeket játékos formában vezették be a biztonságos otthoni környezet alapelveibe, míg a pályaválasztás előtt álló fiatalokat a tűzoltói hivatás kulisszatitkai is megérinthették. A bátrabbak egy füsttel telt sátorban próbálhatták ki, hogyan tájékozódnának rossz látási viszonyok között, mások tálcatüzet olthattak kézi porral oltóval, vagy közelebbről is megismerhették a tűzoltók védőfelszereléseit és speciális eszközeit.

A bizottság tagjai korosztályokra szabott tesztekkel segítették az elméleti tudás elmélyítését, és minden érdeklődő részletes tájékoztatást kapott a füst- és szén-monoxid-érzékelők szerepéről és helyes használatáról is.

Az esemény célja az volt, hogy játékos, interaktív módon hívja fel a figyelmet a megelőzés fontosságára, és bátorítsa a lakosságot arra, hogy tegyenek aktívan saját és környezetük biztonságáért.