Rövid autóút

1 órája

Zene, kulcs, borulás – így ért véget a hajnali autós kaland Zombán

Nem jutott messzire az a fiatal nő, aki engedély nélkül használta ismerőse kölcsönbe kapott autóját, de 15 méter után felborult – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kedden kora reggel tett bejelentést egy zombai férfi, mert valaki „elkötötte” a testvére tulajdonában lévő, de használatra kölcsönkapott autóját. Mint elmondta, egy nő ismerőse nála töltötte az estét, ő már lefeküdt aludni, amikor vendége még zenét hallgatott.

Hajnalban az édesapja ébresztette azzal, hogy az autója a ház közelében van, oldalára borulva, hátsó szélvédője pedig kitört. Akkor észlelte, hogy az ismerőse nincs a házban és többszöri hívásra sem érte el telefonon, ezért hívta fel a rendőrséget.

A helyszínre érkező bonyhádi rendőrök szemlét tartottak, közben az eltűnt nő is jelentkezett és elismerte, hogy ő vezette az autót. Mint elmondta, a kocsi ajtajai nyitva voltak és a kulcsot is hamar megtalálta. Mikor próbált megfordulni, felborult, ezért gyalog ment tovább.

Mivel a nő nem rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal és az autót is önhatalmúan vitte el, a jármű önkényes elvétele bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, míg az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési előkészítő eljárás keretében őrizetbe vették.

 

 

