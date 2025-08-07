augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

12°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több lett a munkaügyi bírság

45 perce

Traktor hajtott a főútra, három ember meghalt – évekkel később jön az igazságszolgáltatás (videóval)

Címkék#balesetek#halálos baleset#karambol

Tolnában nem számít ritkaságnak, hogy traktorokkal találkozunk, szinte mindegy, milyen évszak van, tavasszal a vetések miatt, nyár végén és ősszel a betakarítások miatt, a téli hónapokban pedig sokan vásárolnak műtrágyát, amit munkagépekkel szállítanak a telepükre. A halálos balesetek negyede a mezőgazdaságban történik, nagy része traktorokkal és más munkagépekkel való gázolás, ütközés miatt.

Mauthner Ilona

Nyár elején Szekszárdon tartották a másodfokú eljárás első tárgyalását annak a tragikus balesetnek az ügyében, amely még 2019. október 2-án történt Szedres és Tengelic között. A balesetben három ember életét vesztette, egy negyedik pedig súlyosan megsérült, amikor egy mezőgazdasági vontató – a vádirat szerint – megállás nélkül hajtott ki egy főútra, ahol a neki jobbról érkező személygépkocsival ütközött. A halálos balesetek száma a mezőgazdaságban elég gyakori.

halálos balesetek
Halálos balesetek: A Mercedes három utasa hunyt el. Csak a két sofőr élte túl a hatalmas ütközést. Ezt az ügyet ősszel tárgyalja a szekszárdi bíróság 
Forrás: police.hu

 

Halálos balesetek: a mezőgazdaság veszélyes ágazat

Évente számtalan munkabaleset történik Magyarországon, a mezőgazdaság pedig az egyik legveszélyesebb ágazatnak számít. Ennek több oka is van, többek között az, hogy sokan alkalmaznak alkalmi munkavállalót, és a helyismeret hiánya, a megfelelő oktatás elmaradása miatt nagyobb a mezőgazdasági munkabalesetek bekövetkezésének az esélye. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2016-ban az agrárágazatban még 18 volt a végzetes kimenetelű mezőgazdasági munkabalesetek száma, a következő években 33 százalékkal nőtt a számuk. 

Sok baleset volt Tolnában is az elmúlt években

Tolna vármegyében is sok traktoros baleset volt, például amikor Szakály irányából Tamási felé közlekedett egy szekszárdi férfi mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt szerelvénnyel, közben a mögötte szabályosan haladó autó vezetője jobbról akarta kikerülni a szerelvényt, ekkor a mezőgazdasági vontató nekiütközött.

Megrázó baleset volt, amikor egy traktoros Nagyvejkénél a helyszínen életét vesztette, amikor a felborult jármű rádőlt. Nem megfelelően kivilágított traktor közlekedett pár éve a 63-as főúton, Nagydorog külterületén, amikor egy mögötte haladó autós a traktorhoz kapcsolt talajlazítóba hajtott. A balesetet követően az autó utasa a kórházban meghalt.

Ugyanebben az évben, októberben, kora reggel Tengelic felől Szedres irányába közlekedett egy férfi egy mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt pótkocsival, amikor a kereszteződéshez ért, az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a neki jobbról, Jánosmajor felől az M6-os autópálya irányába haladó személygépkocsinak. A baleset következtében a gépkocsi három utasa életét vesztette, a sofőr pedig súlyosan megsérült. Ez utóbbi baleset ügyét tárgyalták nyár elején Szekszárdon, a bíróságon és ősszel folytatják.

Rosszkor előznek és dudálnak

– Vannak helyzetek, amikor a kombájnnal kénytelen az ember kimenni a közútra, ilyenkor nagyobb figyelemmel vezetjük a járművet – mondta az egyik bátaszéki gazdálkodó. Sajnos a tapasztalat az, hogy vannak türelmetlen autósok, ránk dudálnak, és lehetetlen helyzetben – például kanyarban vagy amikor szemből érkezik egy másik autó – elkezdenek előzni. Egy ekkora géppel nem könnyű megállni vagy lehúzódni az útról.

Ugyanakkor az autósok is tudnák sorolni a sérelmeiket, hogy figyelmetlenül kanyarodik ki a traktoros a főútra, sarat hord fel, szóródik a szállított rakomány.

Februártól új jogszabályváltozás van érvényben

Sajnos a múlt év sem telt el tragédia nélkül, összesen kilencen vesztették életüket mezőgazdasági munkavégzés során. A hatóságok is egyre komolyabban veszik a biztonságos munkavégzést, amit jól mutat az is, hogy februárban megjelent egy új jogszabályváltozás a Magyar Közlönyben. Emellett változott az úgynevezett munkaügyi bírság alsó határa is, mégpedig 30 ezer forintról 150 ezerre, a maximális összege pedig az alkalmazotti létszámtól függően 10 millió forintról 20, illetve 25 millió forintra emelkedett.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu