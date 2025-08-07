Traktor hajtott a főútra, három ember meghalt – évekkel később jön az igazságszolgáltatás (videóval)

Nyár elején Szekszárdon tartották a másodfokú eljárás első tárgyalását annak a tragikus balesetnek az ügyében, amely még 2019. október 2-án történt Szedres és Tengelic között. A balesetben három ember életét vesztette, egy negyedik pedig súlyosan megsérült, amikor egy mezőgazdasági vontató – a vádirat szerint – megállás nélkül hajtott ki egy főútra, ahol a neki jobbról érkező személygépkocsival ütközött. A halálos balesetek száma a mezőgazdaságban elég gyakori.

Halálos balesetek: A Mercedes három utasa hunyt el. Csak a két sofőr élte túl a hatalmas ütközést. Ezt az ügyet ősszel tárgyalja a szekszárdi bíróság

Forrás: police.hu

Halálos balesetek: a mezőgazdaság veszélyes ágazat

Évente számtalan munkabaleset történik Magyarországon, a mezőgazdaság pedig az egyik legveszélyesebb ágazatnak számít. Ennek több oka is van, többek között az, hogy sokan alkalmaznak alkalmi munkavállalót, és a helyismeret hiánya, a megfelelő oktatás elmaradása miatt nagyobb a mezőgazdasági munkabalesetek bekövetkezésének az esélye.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2016-ban az agrárágazatban még 18 volt a végzetes kimenetelű mezőgazdasági munkabalesetek száma, a következő években 33 százalékkal nőtt a számuk.

Sok baleset volt Tolnában is az elmúlt években

Tolna vármegyében is sok traktoros baleset volt, például amikor Szakály irányából Tamási felé közlekedett egy szekszárdi férfi mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt szerelvénnyel, közben a mögötte szabályosan haladó autó vezetője jobbról akarta kikerülni a szerelvényt, ekkor a mezőgazdasági vontató nekiütközött.

Megrázó baleset volt, amikor egy traktoros Nagyvejkénél a helyszínen életét vesztette, amikor a felborult jármű rádőlt. Nem megfelelően kivilágított traktor közlekedett pár éve a 63-as főúton, Nagydorog külterületén, amikor egy mögötte haladó autós a traktorhoz kapcsolt talajlazítóba hajtott. A balesetet követően az autó utasa a kórházban meghalt.

Ugyanebben az évben, októberben, kora reggel Tengelic felől Szedres irányába közlekedett egy férfi egy mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt pótkocsival, amikor a kereszteződéshez ért, az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a neki jobbról, Jánosmajor felől az M6-os autópálya irányába haladó személygépkocsinak. A baleset következtében a gépkocsi három utasa életét vesztette, a sofőr pedig súlyosan megsérült. Ez utóbbi baleset ügyét tárgyalták nyár elején Szekszárdon, a bíróságon és ősszel folytatják.