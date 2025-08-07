1 órája
Traktor hajtott a főútra, három ember meghalt – évekkel később jön az igazságszolgáltatás (videóval)
Tolnában nem számít ritkaságnak, hogy traktorokkal találkozunk, szinte mindegy, milyen évszak van, tavasszal a vetések miatt, nyár végén és ősszel a betakarítások miatt, a téli hónapokban pedig sokan vásárolnak műtrágyát, amit munkagépekkel szállítanak a telepükre. A halálos balesetek negyede a mezőgazdaságban történik, nagy része traktorokkal és más munkagépekkel való gázolás, ütközés miatt.
Nyár elején Szekszárdon tartották a másodfokú eljárás első tárgyalását annak a tragikus balesetnek az ügyében, amely még 2019. október 2-án történt Szedres és Tengelic között. A balesetben három ember életét vesztette, egy negyedik pedig súlyosan megsérült, amikor egy mezőgazdasági vontató – a vádirat szerint – megállás nélkül hajtott ki egy főútra, ahol a neki jobbról érkező személygépkocsival ütközött. A halálos balesetek száma a mezőgazdaságban elég gyakori.
Halálos balesetek: a mezőgazdaság veszélyes ágazat
Évente számtalan munkabaleset történik Magyarországon, a mezőgazdaság pedig az egyik legveszélyesebb ágazatnak számít. Ennek több oka is van, többek között az, hogy sokan alkalmaznak alkalmi munkavállalót, és a helyismeret hiánya, a megfelelő oktatás elmaradása miatt nagyobb a mezőgazdasági munkabalesetek bekövetkezésének az esélye.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2016-ban az agrárágazatban még 18 volt a végzetes kimenetelű mezőgazdasági munkabalesetek száma, a következő években 33 százalékkal nőtt a számuk.
Sok baleset volt Tolnában is az elmúlt években
Tolna vármegyében is sok traktoros baleset volt, például amikor Szakály irányából Tamási felé közlekedett egy szekszárdi férfi mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt szerelvénnyel, közben a mögötte szabályosan haladó autó vezetője jobbról akarta kikerülni a szerelvényt, ekkor a mezőgazdasági vontató nekiütközött.
Megrázó baleset volt, amikor egy traktoros Nagyvejkénél a helyszínen életét vesztette, amikor a felborult jármű rádőlt. Nem megfelelően kivilágított traktor közlekedett pár éve a 63-as főúton, Nagydorog külterületén, amikor egy mögötte haladó autós a traktorhoz kapcsolt talajlazítóba hajtott. A balesetet követően az autó utasa a kórházban meghalt.
Ugyanebben az évben, októberben, kora reggel Tengelic felől Szedres irányába közlekedett egy férfi egy mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt pótkocsival, amikor a kereszteződéshez ért, az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a neki jobbról, Jánosmajor felől az M6-os autópálya irányába haladó személygépkocsinak. A baleset következtében a gépkocsi három utasa életét vesztette, a sofőr pedig súlyosan megsérült. Ez utóbbi baleset ügyét tárgyalták nyár elején Szekszárdon, a bíróságon és ősszel folytatják.
Rosszkor előznek és dudálnak
– Vannak helyzetek, amikor a kombájnnal kénytelen az ember kimenni a közútra, ilyenkor nagyobb figyelemmel vezetjük a járművet – mondta az egyik bátaszéki gazdálkodó. Sajnos a tapasztalat az, hogy vannak türelmetlen autósok, ránk dudálnak, és lehetetlen helyzetben – például kanyarban vagy amikor szemből érkezik egy másik autó – elkezdenek előzni. Egy ekkora géppel nem könnyű megállni vagy lehúzódni az útról.
Ugyanakkor az autósok is tudnák sorolni a sérelmeiket, hogy figyelmetlenül kanyarodik ki a traktoros a főútra, sarat hord fel, szóródik a szállított rakomány.
Februártól új jogszabályváltozás van érvényben
Sajnos a múlt év sem telt el tragédia nélkül, összesen kilencen vesztették életüket mezőgazdasági munkavégzés során. A hatóságok is egyre komolyabban veszik a biztonságos munkavégzést, amit jól mutat az is, hogy februárban megjelent egy új jogszabályváltozás a Magyar Közlönyben. Emellett változott az úgynevezett munkaügyi bírság alsó határa is, mégpedig 30 ezer forintról 150 ezerre, a maximális összege pedig az alkalmazotti létszámtól függően 10 millió forintról 20, illetve 25 millió forintra emelkedett.