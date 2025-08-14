2 órája
Megvert egy 87 éves férfit egy hajléktalan Szekszárd belvárosában
Idős férfit ütött meg egy hajléktalan Szekszárd belvárosában. A férfi ellen vádat emeltek.
Bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy 40 éves hajléktalan férfi ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség – tájékoztatott pénteken a Tolna Vármegyei Főügyészség.
A vádirat szerint az ittas vádlott június 3-án délután az egyik szekszárdi téren, a telefonját keresve odament a 87 éves sértetthez, aki feleségével egy köztéri padon ült. A vádlott részegsége miatt majdnem ráesett a sértettre. Kiabálva feltett kérdésére az idős házaspár közölte, nem tudják, hol van a telefonja.
Ekkor a vádlott az idős férfit ököllel arcon ütötte, majd távozott a városközpont irányába. A vádlott ütését az időskorú sértett – életkorából adódóan – nem tudta elhárítani, a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.
A törvény a könnyű testi sértés alapesetét két évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. Azonban a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett minősített esetét három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.
A többszörösen büntetett előéletű, különös visszaeső vádlottat korábban testi sértés és lopások miatt ítélte el a bíróság. Vele szemben a járási ügyészség börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.