Megvert egy 87 éves férfit egy hajléktalan Szekszárd belvárosában

Bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy 40 éves hajléktalan férfi ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség – tájékoztatott pénteken a Tolna Vármegyei Főügyészség.

A kép illusztráció.

A vádirat szerint az ittas vádlott június 3-án délután az egyik szekszárdi téren, a telefonját keresve odament a 87 éves sértetthez, aki feleségével egy köztéri padon ült. A vádlott részegsége miatt majdnem ráesett a sértettre. Kiabálva feltett kérdésére az idős házaspár közölte, nem tudják, hol van a telefonja.

Ekkor a vádlott az idős férfit ököllel arcon ütötte, majd távozott a városközpont irányába. A vádlott ütését az időskorú sértett – életkorából adódóan – nem tudta elhárítani, a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.