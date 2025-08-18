Hárman megsérültek a kisbuszban a külföldi sofőr hibájából

Szombaton a késő esti órákban egy külföldi rendszámú kisbusz közlekedett az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks térségében. A jármű vezetője nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte haladó gépkocsi előtt. Az elöl lévő autó hirtelen fékezett, a kisbusz sofőrje pedig el akarta kerülni az ütközést, ezért balra kormányozta a kocsit, azonban nekiütközött a belső szalagkorlátnak.

A járműben hatan utaztak, közülük hárman könnyebben megsérültek.