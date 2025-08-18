augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

23°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

58 perce

Hárman megsérültek a kisbuszban a külföldi sofőr hibájából

Címkék#balesetek#kisbusz#követési távolság

Teol.hu
Hárman megsérültek a kisbuszban a külföldi sofőr hibájából

Fotó: TVMRFK

Szombaton a késő esti órákban egy külföldi rendszámú kisbusz közlekedett az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks térségében. A jármű vezetője nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte haladó gépkocsi előtt. Az elöl lévő autó hirtelen fékezett, a kisbusz sofőrje pedig el akarta kerülni az ütközést, ezért balra kormányozta a kocsit, azonban nekiütközött a belső szalagkorlátnak. 

A járműben hatan utaztak, közülük hárman könnyebben megsérültek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu