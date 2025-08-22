augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

25°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nehéz szakítás

1 órája

Háromszáz hívás, tíz pizza, hamis szobafoglalás – zaklatás miatt áll bíróság elé a férfi

Címkék#rendőrség#szakítás#zaklatás

A Szekszárdi Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat egy 51 éves budapesti férfi ellen.

Teol.hu

A vádirat szerint a vádlott internetes álnéven felvette a kapcsolatot a Szekszárdon élő nő sértettel, akivel bizalmi kapcsolatot alakított ki, melynek során több alkalommal személyesen is találkoztak Budapesten, illetve Szekszárdon. Ezt követően a vádlott felfedte valós személyazonosságát, és közölte a sértettel összeköltözési szándékát, azonban a sértett ettől elzárkózott, majd 2024 őszén a sértett lezárta a kettejük közötti kapcsolatot, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjedr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. 

A,Man,Is,Talking,On,His,Cell,Phone,While,Walking
Fotó: schankz / Forrás:  Shutterstock

A vádlott a szakítást nem tudta elfogadni, ezért a sértettet telefonon, valamint Messenger és Viber alkalmazásokon kereste fel háborgatási célzattal, a sértett kifejezett kérése ellenére. A vádlott 2024 szeptembere és decembere között több, mint háromszáz alkalommal hívta a sértettet, aki a vádlott hívásait nem fogadta. Emellett a terhelt 2024. november 25-én tíz pizzát rendelt a sértett nevében az egyik szekszárdi pizzériából, valamint szintén ezen a napon a sértett nevében szobát foglalt az egyik szekszárdi vendégházban, a sértett tudta nélkül.

A vádlott cselekményeivel a sértettet rendszeresen és tartósan háborgatta, mellyel a sértett magánéletébe, mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozott.

A sértett a zaklatás vétsége miatt előterjesztette joghatályos magánindítványát a vádlottal szemben.

A vádlott gyanúsítotti kihallgatását követően teljesen felhagyott a sértett zaklatásával.

A büntetlen előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu