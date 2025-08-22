Háromszáz hívás, tíz pizza, hamis szobafoglalás – zaklatás miatt áll bíróság elé a férfi

A vádirat szerint a vádlott internetes álnéven felvette a kapcsolatot a Szekszárdon élő nő sértettel, akivel bizalmi kapcsolatot alakított ki, melynek során több alkalommal személyesen is találkoztak Budapesten, illetve Szekszárdon. Ezt követően a vádlott felfedte valós személyazonosságát, és közölte a sértettel összeköltözési szándékát, azonban a sértett ettől elzárkózott, majd 2024 őszén a sértett lezárta a kettejük közötti kapcsolatot, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjedr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Fotó: schankz / Forrás: Shutterstock

A vádlott a szakítást nem tudta elfogadni, ezért a sértettet telefonon, valamint Messenger és Viber alkalmazásokon kereste fel háborgatási célzattal, a sértett kifejezett kérése ellenére. A vádlott 2024 szeptembere és decembere között több, mint háromszáz alkalommal hívta a sértettet, aki a vádlott hívásait nem fogadta. Emellett a terhelt 2024. november 25-én tíz pizzát rendelt a sértett nevében az egyik szekszárdi pizzériából, valamint szintén ezen a napon a sértett nevében szobát foglalt az egyik szekszárdi vendégházban, a sértett tudta nélkül.

A vádlott cselekményeivel a sértettet rendszeresen és tartósan háborgatta, mellyel a sértett magánéletébe, mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozott.

A sértett a zaklatás vétsége miatt előterjesztette joghatályos magánindítványát a vádlottal szemben.

A vádlott gyanúsítotti kihallgatását követően teljesen felhagyott a sértett zaklatásával.

A büntetlen előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.