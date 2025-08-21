Hatan sérültek a zombai balesetben

Balesetről érkezett bejelentés csütörtökön 8 óra 36 perckor. Egy autó vezetője közlekedett a 6533-as úton Bonyhád felől Zomba irányába, amikor Paradicsompuszta térségében ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol frontálisan nekiütközött a neki szemből szabályosan haladó autónak, tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A balesetben hatan sérültek meg, az elsődleges adatok szerint négyen súlyosan, ketten könnyebben. Az okozó járműben öten ültek, közöttük gyermekek is. A vétlen autóban a sofőr egyedül utazott. A baleset helyszínén az intézkedés befejeződött. Az ügyben a Bonyhádi Rendőrkapitányságon közúti baleset gondatlan okozása miatt büntetőeljárást indítanak.