A múlt héten a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kistelepüléseken is várták a rendőrök a határvadász munka iránt érdeklődőket. A toborzás folytatódik. Augusztus 18–án Bonyhádon, 19-én Dombóváron, 21-én Tamásiban, 22-én Gyönkön és Pakson várják a határvadász munka iránt érdeklődőket – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Police.hu

Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 06-74/501-100 (3264-es melléken), vagy a 06-20-287-8683-as számon, munkaidőben a Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak felvilágosítást. Emailen a [email protected] címen lehet információkat kérni. Érdeklődni lehet továbbá, a rendőrség új online felületén, a www.karrier.police.hu –n.