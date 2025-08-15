augusztus 15., péntek

Mária névnap

30°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Toborzás

1 órája

Várják a határvadász munka iránt érdeklődőket

Címkék#határvadász-képzés#migráció#rendőrség

A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat.

Teol.hu

A múlt héten a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kistelepüléseken is várták a rendőrök a határvadász munka iránt érdeklődőket. A toborzás folytatódik. Augusztus 18–án  Bonyhádon, 19-én Dombóváron, 21-én Tamásiban, 22-én Gyönkön és Pakson várják a határvadász munka iránt érdeklődőket – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Police.hu

Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 06-74/501-100 (3264-es melléken), vagy a 06-20-287-8683-as számon, munkaidőben a Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak felvilágosítást. Emailen a [email protected]  címen lehet információkat kérni. Érdeklődni lehet továbbá, a rendőrség új online felületén, a www.karrier.police.hu –n.

Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon és a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik az érdeklődőket abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.

Az érdeklődők a városi rendőrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu