Horvát rendszámú furgon pusztított az M6-os autópálya pihenőjében (fotók, videó)
Súlyos közlekedési baleset történt az M6-os autópályán vasárnap kora délután. Horvát rendszámú furgon tarol le mindent a fácánkerti pihenőnél lévő benzinkúton. Új-zélandi nő vezette a gépjárművet, utasa egy horvát férfi volt.
Komlósiné Kiss Anett rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője hírportálunknak elmondta, hogy vasárnap, a kora délutáni órákban horvát rendszámú furgon közlekedett az M6-os autópálya 134-es kilométer szelvénye közelében, Pécs irányába, majd felborult.
Horvát rendszámú furgon pusztított
A jármű nagy sebességgel próbált behajtani az autópálya melletti pihenőhelyen található benzinkúthoz, azonban a sofőr elveszítette az irányítást a jármű felett. A furgon nekiütközött a szalagkorlátnak, majd az oldalára borulva több tíz métert csúszott az úttesten. A baleset során kidőlt egy oszlop. A járműben ketten utaztak: a furgont egy új-zélandi nő vezette, ő könnyebb sérüléseket szenvedett, utasa pedig egy horvát férfi volt, akit súlyos sérülésekkel vittek kórházba.
Ketten utaztak a furgonban
Komlósiné Kiss Anett hozzátette, hogy amennyiben a férfi sérülései az orvosi zárójelentés szerint valóban súlyosnak minősülnek, a szekszárdi rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása miatt büntetőeljárást indít. Ha a sérülések enyhébbek, az esetet szabálysértési eljárás keretében vizsgálják.
Nagy sebességgel durrant be a benzinkútba, kidöntött egy villanyoszlopot a furgonosFotók: Mártonfai Dénes
Teol.hu videó
