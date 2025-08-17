Horvát rendszámú furgon pusztított az M6-os autópálya pihenőjében (fotók, videó)

Komlósiné Kiss Anett rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője hírportálunknak elmondta, hogy vasárnap, a kora délutáni órákban horvát rendszámú furgon közlekedett az M6-os autópálya 134-es kilométer szelvénye közelében, Pécs irányába, majd felborult.

Horvát rendszámú furgon tarolt a fácánkerti pihenőnél – a benzinkútra akart behajtani. Fotó: Mártonfai Dénes

Horvát rendszámú furgon pusztított

A jármű nagy sebességgel próbált behajtani az autópálya melletti pihenőhelyen található benzinkúthoz, azonban a sofőr elveszítette az irányítást a jármű felett. A furgon nekiütközött a szalagkorlátnak, majd az oldalára borulva több tíz métert csúszott az úttesten. A baleset során kidőlt egy oszlop. A járműben ketten utaztak: a furgont egy új-zélandi nő vezette, ő könnyebb sérüléseket szenvedett, utasa pedig egy horvát férfi volt, akit súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

A furgon az oldalára borulva több tíz métert csúszott az úton

Fotó: Mártonfai Dénes

Ketten utaztak a furgonban

Komlósiné Kiss Anett hozzátette, hogy amennyiben a férfi sérülései az orvosi zárójelentés szerint valóban súlyosnak minősülnek, a szekszárdi rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása miatt büntetőeljárást indít. Ha a sérülések enyhébbek, az esetet szabálysértési eljárás keretében vizsgálják.