Nyomtalanul tűnt el Tolnáról Tamás - Szörnyű dolog történhetett vele

Horváth Tamás nehéz sorsú fiatalemberként élte az életét: súlyos pszichés betegséggel küzdött, korábban drogproblémái is voltak. Élete akkor vett kedvező fordulatot, amikor kapcsolatba került a tolnai Idősek Klubjával.

Horváth Tamás élete azután vette pozitív fordulatot, hogy Bucher Andrea és a kollégái segítő kezet nyújtottak neki

Forrás: Facebook

„Először csak ebédet vittünk neki, később már maga jött be. Egyre több időt töltött nálunk, segített is a klubban. A kábítószert elhagyta, a gyógyszereit rendesen szedte. Úgy tűnt, végre rendeződik az élete” – mondta portálunknak Bucher Andrea, a klub szakmai vezetője.

Tamás aktívan részt vett az időseknek szervezett programokon, kisebb feladatokat vállalt, és újra közösségbe került. Mindez azonban hirtelen, nyomtalanul szakadt félbe.

A hivatalnál veszett nyoma

Az eltűnés napján a férfi az Idősek Klubjába indult, de már soha nem érkezett meg. Bucher Andrea szerint szemtanúk a polgármesteri hivatal környékén látták utoljára. Onnantól mintha a föld nyelte volna el.

A rendőrség nyomozást indított: tanúkihallgatások, terepkutatások, adatgyűjtések sora zajlott, még hazugságvizsgálót is bevetettek, azonban semmi nem vezetett eredményre.

Ezzel párhuzamosan a klub dolgozói is hónapokig keresték saját erőből – bejárták a települést, a környező határt, a Duna-partot, sokszor éjszakába nyúlóan. Semmi nem utalt arra, mi történhetett. Bucher Andrea és a kollégái időt és energiát nem kímélve hónapokat töltöttek azzal, hogy bármilyen információt megtudjanak Tamás hollétéről. Eközben többször tettek órákon át tartó vallomásokat a rendőrségen, hogy ezzel is segítsék a hatóság munkáját, azonban minden hiábavalónak tűnt: Horváth Tamásról azóta sem sikerült semmilyen lényeges információt megtudniuk.

Tamás hosszú évek szenvedései után talált szerető közegre a tolnai Idősek Klubjában

Forrás: Facebook

Erőszakkal vihették el

A településen többféle találgatás kapott lábra. Bár erre vonatkozóan semmilyen hivatalos bizonyíték nem merült fel, a helyiek által a leggyakrabban emlegetett verzió szerint Tamást erőszakkal vihették el az Alföldre, ahol egy sükösdi tanyán, vagy gazdaságban „csicskaként” dolgoztathatták – állítólag állatokat, birkákat őriztettek vele.

Ezt a verziót tartja a legvalószínűbbnek Bucher Andrea is, mert szerinte Tamásnak semmi oka nem volt eltűnni. Szeretett az Idősek Klubjában lenni, ahol biztonságban érezte magát.