Nyomtalanul tűnt el Tolnáról Tamás - Szörnyű dolog történhetett vele
Négy éve, 2021. augusztus 13-án látták utoljára a 36 éves Horváth Tamást Tolnán, a polgármesteri hivatal közelében. Azóta semmilyen megbízható nyom nem került elő. A rendőrség azóta sem találja, minden információ fontos lehet, ami közelebb vihet Horváth Tamás előkerüléséhez.
Horváth Tamás nehéz sorsú fiatalemberként élte az életét: súlyos pszichés betegséggel küzdött, korábban drogproblémái is voltak. Élete akkor vett kedvező fordulatot, amikor kapcsolatba került a tolnai Idősek Klubjával.
„Először csak ebédet vittünk neki, később már maga jött be. Egyre több időt töltött nálunk, segített is a klubban. A kábítószert elhagyta, a gyógyszereit rendesen szedte. Úgy tűnt, végre rendeződik az élete” – mondta portálunknak Bucher Andrea, a klub szakmai vezetője.
Tamás aktívan részt vett az időseknek szervezett programokon, kisebb feladatokat vállalt, és újra közösségbe került. Mindez azonban hirtelen, nyomtalanul szakadt félbe.
A hivatalnál veszett nyoma
Az eltűnés napján a férfi az Idősek Klubjába indult, de már soha nem érkezett meg. Bucher Andrea szerint szemtanúk a polgármesteri hivatal környékén látták utoljára. Onnantól mintha a föld nyelte volna el.
A rendőrség nyomozást indított: tanúkihallgatások, terepkutatások, adatgyűjtések sora zajlott, még hazugságvizsgálót is bevetettek, azonban semmi nem vezetett eredményre.
Ezzel párhuzamosan a klub dolgozói is hónapokig keresték saját erőből – bejárták a települést, a környező határt, a Duna-partot, sokszor éjszakába nyúlóan. Semmi nem utalt arra, mi történhetett. Bucher Andrea és a kollégái időt és energiát nem kímélve hónapokat töltöttek azzal, hogy bármilyen információt megtudjanak Tamás hollétéről. Eközben többször tettek órákon át tartó vallomásokat a rendőrségen, hogy ezzel is segítsék a hatóság munkáját, azonban minden hiábavalónak tűnt: Horváth Tamásról azóta sem sikerült semmilyen lényeges információt megtudniuk.
Erőszakkal vihették el
A településen többféle találgatás kapott lábra. Bár erre vonatkozóan semmilyen hivatalos bizonyíték nem merült fel, a helyiek által a leggyakrabban emlegetett verzió szerint Tamást erőszakkal vihették el az Alföldre, ahol egy sükösdi tanyán, vagy gazdaságban „csicskaként” dolgoztathatták – állítólag állatokat, birkákat őriztettek vele.
Ezt a verziót tartja a legvalószínűbbnek Bucher Andrea is, mert szerinte Tamásnak semmi oka nem volt eltűnni. Szeretett az Idősek Klubjában lenni, ahol biztonságban érezte magát.
Elképzelhető, hogy már nem él
Bucher Andrea szerint ha ez a valódi forgatókönyv, akkor nagy az esély arra, hogy Horváth Tamás már nincs életben. A férfi ugyanis erős, skizofrénia ellen használt injekciókat kapott. Ha pedig azokhoz nem jutott hozzá, akkor néhány héten belül egészen biztosan felerősödtek az addig kordában tartott tünetei, ami miatt a viselkedése kiszámíthatatlanná vált. Ebben az esetben pedig könnyen lehet, hogy az esetleges fogvartói megverték őt, aminek következtében könnyen lehet, hogy elhunyt.
A mai napig körözik Horváth Tamást
A police.hu-n most is elérhető adatok szerint Horváth Tamás 166–170 cm magas, közepes testalkatú, fekete hajú, szakállas férfi. Jobb felkarján 15×10 centiméteres, indián fejre hasonlító tetoválás található, jobb fülében pont alakú fülbevaló van. Eltűnésekor rózsaszín pólót, barnás terepmintás térdnadrágot és kék Converse cipőt viselt.
A hatóság munkatársai azt kérik, hogy aki a 4 éve eltűnt férfi hollétéről, vagy eltűnésének körülményeiről bármit tud, hívja a 112-es segélyhívót, keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot, vagy tegyen bejelentést a police.hu oldalon.