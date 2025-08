Így robbantak fel az Ozorai fesztiválon a gázpalackok (videóval)

A fesztiválprogramok a tűzeset és a robbanás óta is folytatódnak, egészen augusztus ötödikéig, keddig. Ozora fesztivál 2025. Íme, így robbant a gázpalack.

A közösségi médiában még fellelhető a rövid videó a robbanásról. Így robbant a gázpalack.

A nyitónapon, július huszonötödikén, péntek délután csaptak fel a lángok a fesztiválon, a robbanás pillanatait is rögzítették az ottlévők. A videón látható robbanás ijesztő és félelmetes. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ozorai fesztiválozók az eset óta elképesztő bátorságról tesznek tanúbizonyságot. A tűzesetben ugyanis többen könnyebb sérüléseket is szenvedtek . Ugyanakkor többen dicsérték a gyors és hatékony tűzoltói beavatkozást, amely megelőzte a nagyobb tragédiát. A fesztivál nem mellesleg spirituális és békés hangulatáról ismert.

Az Ozora Fesztivál egy része a tűz martalékává vált Fotó: TikTok

Tovább buliznak

Mint ismert, a tűz egy ázsiai büfénél kezdődött, tovább terjedt a szomszédos bódékra és járművekre. A tűz miatt több propán-bután gázpalack is felrobbant, és egy gázcső is eldurranhatott. A lángok ponyvasátrat, személyautókat és egy utánfutót is elértek. A helyszínre vezényelt sárbogárdi hivatásos és simontornyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal küzdöttek a lángokkal. A tűzeset komoly figyelmeztetésként szolgálhat a biztonsági előírások betartására – különösen a gázpalackok és főzőeszközök használatát illetően. Az Ozora fesztivál jó hangulatáról itt olvashat.