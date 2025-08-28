Iskolacsengő az utakon is – lassíts, figyelj a legkisebbekre!

Szeptember 1-jén országszerte több százezer gyermek kezdi meg a tanévet, ami a közlekedésben is új helyzetet teremt. De ez nem csak a gyermekek számára kihívás, hanem minden közlekedő számára is. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra és kiszámíthatatlan helyzetekre kell számítani.

A rendőrség egész hónapban fokozott jelenléttel segíti a biztonságot az „Az iskola rendőre” program keretében. Rendőrök és polgárőrök vigyáznak a forgalmas átkelőhelyeknél, figyelmeztetnek a szabályok betartására.

Külön figyelmet kell fordítani az elektromos rollerekre, amelyek egyre népszerűbbek a gyermekek és fiatalok körében. Ezek a mikromobilitási eszközök ugyanúgy a közlekedés részei, mint a kerékpárok, azonban használóik gyakran semmiféle közlekedési ismerettel nem rendelkeznek. A szabályok be nem tartása nemcsak saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, ezért a rendőrség kiemelten kéri a szülőket, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét a felelős használatra.

Sok gyermeket autóval visznek iskolába. Fontos, hogy minden esetben helyesen használt biztonsági övvel vagy életkornak és testméretnek megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben utazzanak. Egy hirtelen fékezés vagy kisebb ütközés is súlyos sérülést okozhat, ha a gyermek nincs megfelelően rögzítve.

Az iskolák környékén a megnövekedett forgalom miatt a parkolás is különös figyelmet igényel. A szabálytalan megállás nemcsak torlódást és bonyodalmat okoz, hanem sok esetben a gyermekek biztonságát is veszélyezteti, például a kilátás akadályozásával. A rendőrség kéri a szülőket, hogy mindig szabályosan parkoljanak, még akkor is, ha ez néhány perces gyaloglással jár.

A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele a stresszmentes indulás. A nagyvárosokban a tanévkezdés idején elkerülhetetlen a megnövekedett gépjárműforgalom, ezért a rendőrség arra kéri a szülőket és a járművezetőket, hogy induljanak el időben otthonról. A nyugodtabb közlekedés nemcsak a balesetek kockázatát csökkenti, hanem a gyermekek számára is biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb iskolakezdést biztosít.