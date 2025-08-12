augusztus 12., kedd

Gondosóra

1 órája

Ismét bebizonyosodott, hogy ez a szerkezet életet menthet

Címkék#gondosóra#bajbajutott#elesett#segítség

Újabb tolnai idős életét mentette meg az eszköz – értesültünk a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól.

Teol.hu

Vasárnap délután kértek segítséget a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjától, mert Simontornyáról segélykérés érkezett a gondosóraközpontba. Egy 86 éves asszony elesett otthon, és nem tudott felkelni.

Ismét segített a gondosóra Fotó: police.hu

A simontornyai járőrök és a társszervek munkatársai rövid időn belül megérkeztek a helyszínre. Zárva találták az ingatlan nyílászáróit, és az idős nő nem tudott ajtót nyitni. A csukott ablakon keresztül beszéltek a nénivel, aki elmondta, hogy családtagjainak van kulcsa a lakásához, így az ő segítségükkel sikerült bejutni a bajba jutott nőhöz. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai ellátták az idős asszonyt, azonban szerencsére nem szorult kórházi ellátásra.

Ismét bebizonyosodott, hogy a gondosóra jó szolgálatot tesz minden bajbajutottnak! A készülék javítja az idősek biztonságát, könnyen és gyorsan igényelhető, egyetlen gombnyomással tudnak vele segítséget kérni! Gondosóra igényléséről tájékozódhatnak e-mailben: [email protected], telefonon: +3614450080 vagy az ingyen hívható gondosórazöldszámon: 06-80-804-050.

A gondosóra-szolgáltatást minden 65 év feletti állampolgár térítésmentesen használhatja, a szolgáltató SOHA nem küld számlák befizetésére felszólító levelet! Ha ilyen küldeményt vagy üzenetet kap, arra ne reagáljon, ugyanis feltehetően csalók akarják az adatait és a pénzét megszerezni.

 

