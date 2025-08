Egyenruhások a táborban – játékosan tanították a biztonságot a rendőrök

Szekszárdon, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal meghívására szerveztek rendőrségi délelőttöt az egyenruhások. Volt a programban kutyás bemutató, bűnmegelőzési kvíz, baleset-megelőzési bemutató is. A táborozó gyerekek idén is kipróbálhatták a rendőrmotor „kényelmét”. Az ittasságot szimuláló szemüvegben különböző ügyességi feladatokat oldottak meg a táborozók és többen a kerékpáros ügyességi pályán is végig tekertek.