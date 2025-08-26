augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közel 100 embert vert át

1 órája

Kamu alkatrészek, valódi kár – 98 rendbeli csalással vádolják a németkéri férfit

Címkék#internetes#vétség#alkatrész

A Paksi Rendőrkapitányságon befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, amit még 2023 októberében indítottak egy internetes csaló ügyében – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Teol.hu
Kamu alkatrészek, valódi kár – 98 rendbeli csalással vádolják a németkéri férfit

Képünk illusztráció

Forrás: Shutterstock/illusztráció

A rendőrök információi alapján egy akkor 25 éves németkéri férfi különböző motoros és autós csoportokban megjelent hirdetésekre jelentkezett. A hirdetők által keresett alkatrészekről állította, hogy azokkal rendelkezik.

A kialkudott vételárat és szállítási költséget mindig előre kérte, de soha semmit nem küldött, mivel nem is rendelkezett egyetlen „eladott” tétellel sem. Többnyire 10-20 ezer forintos utalások voltak, ritkábban 50 ezer forintot meghaladó összegeket csalt ki a gyanútlan vásárlóktól. A saját számlaszámain kívül alkalmanként a testvére és akkori élettársa számláit is felhasználta a csalárdul megszerzett összegek fogadására.

Az aprólékos adatgyűjtést követően 2024 nyarán őrizetbe vették a csalót és a bíróság letartóztatta. Jelenleg szabadlábon várja ügyének elbírálását, 98 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás vétség és ötrendbeli, üzletszerűen kisebb értékre elkövetett csalás bűntettével gyanúsították meg.

A csaló közel 2 millió 300 ezer forint kárt okozott a sértetteknek, melyből a vagyonvisszaszerzés során megközelítőleg 120 ezer forint térült meg. A számláikat rendelkezésére bocsátó nőknek pénzmosás miatt kell felelniük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu