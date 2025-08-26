Kamu alkatrészek, valódi kár – 98 rendbeli csalással vádolják a németkéri férfit

A rendőrök információi alapján egy akkor 25 éves németkéri férfi különböző motoros és autós csoportokban megjelent hirdetésekre jelentkezett. A hirdetők által keresett alkatrészekről állította, hogy azokkal rendelkezik.

A kialkudott vételárat és szállítási költséget mindig előre kérte, de soha semmit nem küldött, mivel nem is rendelkezett egyetlen „eladott” tétellel sem. Többnyire 10-20 ezer forintos utalások voltak, ritkábban 50 ezer forintot meghaladó összegeket csalt ki a gyanútlan vásárlóktól. A saját számlaszámain kívül alkalmanként a testvére és akkori élettársa számláit is felhasználta a csalárdul megszerzett összegek fogadására.

Az aprólékos adatgyűjtést követően 2024 nyarán őrizetbe vették a csalót és a bíróság letartóztatta. Jelenleg szabadlábon várja ügyének elbírálását, 98 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás vétség és ötrendbeli, üzletszerűen kisebb értékre elkövetett csalás bűntettével gyanúsították meg.

A csaló közel 2 millió 300 ezer forint kárt okozott a sértetteknek, melyből a vagyonvisszaszerzés során megközelítőleg 120 ezer forint térült meg. A számláikat rendelkezésére bocsátó nőknek pénzmosás miatt kell felelniük.