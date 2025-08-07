Fiatal nőt állítottak elő kiskorú veszélyeztetése miatt, a helyiek az év eleji tragédiával kötik össze

Kiskorú veszélyeztetésének gyanújával állítottak elő egy fiatal nőt augusztus 6-án, kedden a rendőrök a baranyai Pettenden – írja a bama.hu.

A rendőrség egyelőre nem közölte, pontosan mi történt, csak annyit, hogy eljárás indult a nő ellen, az ügyben pedig a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság jár el.

Fotó: Löffler Péter / Forrás: MW

A lap felidézi: a település már egyszer a figyelem középpontjába került, amikor februárban egy csecsemő halt meg egy szigetvári postán. Az akkori ügyben egy pettendi édesanya volt az érintett, akit kislánya holttestével a csomagautomatánál fogtak el. Akkor olvasói levelek százai árasztották el a baranyai hírportál, a bama.hu szerkesztőségét, amelyekben különböző feltételezések, sőt, megrázó állítások jelentek meg a családról.

A mostani eset kapcsán a településen újra felerősödtek a találgatások, többen összefüggést látnak a két történés között, de ezt a hatóságok hivatalosan nem erősítették meg.

Az ügyben jelenleg is folyik a rendőrségi eljárás. A teljes cikk a bama.hu hírportálon.