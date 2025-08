Akció Szekszárdon: padon ücsörgött a kemény bűnöző, ám amikor meglátta a zsarukat, rohanásba kezdett

Hosszabb ideje kerestek egy fiatal férfit, akinek számos alkalommal meggyűlt már a baja a törvényekkel, tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A fiatalember ellen négy elfogatóparancs is érvényben volt, ezeket több bíróság rendelte el. Többek között sikkasztás és garázdaság elkövetése miatt keresték. Emellett több hónapnyi elzárást is kapott egy általa elkövetett bűncselekmény miatt, de nem vonult be a börtönbe.

Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A nyomozóknak információjuk volt arról, hogy a fiatal feltehetően bujkál, de többször megjelenik Szekszárd belvárosában is. A járőrök augusztus 4-én a délutáni órákban a belváros egyik parkjában lettek figyelmesek a körözött férfira, aki éppen egy padon üldögélt. A rendőrök felszólították, hogy igazolja magát, de ő inkább úgy döntött, hogy elszalad előlük. Nem jutott messzire, mert az egyenruhások gyorsabbak voltak nála. A 23 éves férfi kezén kattant a bilincs. A nyomozók előállították, és a kötelező adminisztrációs feladatok elvégzése után börtönbe szállították.