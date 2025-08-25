augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

24°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

3 órája

Hajnali ámokfutás: a korlát állította meg az ittas motorost

Címkék#motoros#balesetek#ámokfutás#szonda

Teol.hu
Hajnali ámokfutás: a korlát állította meg az ittas motorost

A balesetben a motoros férfi könnyebben sérült.

Forrás: police.hu

Vasárnap kora hajnalban egy motoros közlekedett a 6232-es úton Paks felől Nagydorog irányába, amikor a 3-as kilométerszelvényben - feltehetően ittassága miatt - áttért a szemközti sávba és a motorja bal oldalával a szalagkorlátnak ütközött, majd elesett. A balesetben a motoros férfi könnyebben sérült. A szonda pozitív értéket jelzett, ezért előállították mintavételre. Az ittas járművezetés miatt büntető, míg baleset okozása miatt szabálysértési eljárás indult az ügyben – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu