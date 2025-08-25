Közlekedés
1 órája
Hajnali ámokfutás: a korlát állította meg az ittas motorost
A balesetben a motoros férfi könnyebben sérült.
Forrás: police.hu
Vasárnap kora hajnalban egy motoros közlekedett a 6232-es úton Paks felől Nagydorog irányába, amikor a 3-as kilométerszelvényben - feltehetően ittassága miatt - áttért a szemközti sávba és a motorja bal oldalával a szalagkorlátnak ütközött, majd elesett. A balesetben a motoros férfi könnyebben sérült. A szonda pozitív értéket jelzett, ezért előállították mintavételre. Az ittas járművezetés miatt büntető, míg baleset okozása miatt szabálysértési eljárás indult az ügyben – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Ezt ne hagyja ki!Veszélyes manőver a hídon
52 perce
Áttért a szemközti sávba, szalagkorlátnak hajtott az 52-es főúton
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre