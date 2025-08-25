Baleset
Álom helyett rémálom – korlátnak csapódott az autós Dunaszentgyörgynél
Péntekem az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a 119-es kilométerszelvényben, Dunaszentgyörgy térségében hajtott szalagkorlátnak egy autós, aki feltehetően elaludt – tudtuk meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.
